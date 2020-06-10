Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 6 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

По данным института, пепловый шлейф протянулся на 34 км к юго-западу от вулкана.

KVERT объявил для данного вулкана «оранжевый» уровень опасности для авиации.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, является одним из самых активных вулканов мира.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Несколько городов Эквадора покрыл вулканический пепел