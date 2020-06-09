Коронавирусом в Перу заразились более 200 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Перу за сутки увеличилось до 203 736, сообщает ТАСС со ссылкой на данный минздрава страны.

По информации ведомства, число новых случаев заболевания за последние 24 часа выросло более чем на 4 тыс. человек. Медики считают, что пандемия в стране достигла уже своего пика.

Всего с начала пандемии в стране погибли 5 738 человек, выздоровели 92 929 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Великобритании от коронавируса погибли более 50 тысяч человек

— В Подмосковье оставят около 4 тыс. коек для пациентов с COVID-19

— Еще 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве