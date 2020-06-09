Осужденного за шпионаж экс-полковника освободили в зале суда в Австрии

Осужденному по делу о шпионаже в пользу РФ 71-летнему экс-полковнику австрийской армии Мартину М, которого приговорили к трем годам тюрьмы, зачли срок пребывания в СИЗО в счет наказания. Его освободили в зале суда, передает ТАСС.

«Суд приговорил моего подзащитного к трем годам. Учитывая его пребывание в СИЗО в течение полутора лет, он может быть освобожден досрочно», — заявил адвокат осужденного.

Приговор пока не вступил в законную силу и обвинение может запросить ужесточение наказания.

Ранее прокуратура Зальцбурга предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведкой с 1992 года, работал на российские спецслужбы в ущерб Австрии, разглашал государственные и военные тайны.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен позже сообщил, что Вена настроена на продолжение сотрудничества с Россией, но намерена не допускать шпионажа в своей стране.

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