Полиции Миннеаполиса запретили применять удушающие приемы задержания

Суд округа Хеннепин в Миннесоте запретил полиции Миннеаполиса пользоваться удушающими приемами при задержании после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.

Так, правоохранителям города запрещено захватывать шеи людей и использовать удушающие приемы. Кроме того, полицейские должны сообщать о любых случаях неправомерного применения силы при задержании. В случае нарушения этого предписания представителям органов порядка грозит суровое наказание.

Ранее министр юстиции Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что необходимо ввести запрет для полицейских на применение удушающих приемов против задержанных, кроме как в экстренных ситуациях.

Стоит отметить, что смерть Флойда вызвала беспорядки по США. Инцидент с афроамериканцем произошел 25 мая. Сотрудник полиции Миннеаполиса при задержании мужчины применил удушающий прием. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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