Более 13,2 млн тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России провели свыше 13,2 млн тестов на ее выявление, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За сутки в России провели 238 тысяч тестов на COVID-19.

«Под меднаблюдением остается 320 тысяч человек», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в российских регионах обнаружили 8 985 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 человек с вирусом, выздоровели свыше 230 тыс. пациентов, скончались 5 971 человек.

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