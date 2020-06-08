Синоптики предупредили о 40-градусной жаре в России

Росгидромет предупредил, что аномально жаркая погода на юге России будет продолжаться с 8 по 13 июня, передает РИА «Новости».

Сообщается, в отдельных регионах температура воздуха достигнет +42°C градусов тепла. Так, в Астраханской области ожидается +35-42°C, что на 7-9°C выше нормы.

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается — до +35°C.

Также в Волгоградской области температура будет на +6-9°C выше нормы и днем достигнет +30-35°C.

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