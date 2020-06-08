Выпускников предупредили о продающих «ответы» по ЕГЭ мошенниках

Роскачество попросило российских школьников использовать для сдачи ЕГЭ собственные знания, а не «ответы», которые мошенники продают в интернете.

В организации отметили, что злоумышленники скоро активизируются и начнут продавать «ответы» по разным предметам в социальных сетях. Как правило, перед ЕГЭ создаются отдельные сайты с платным доступом к «ответам» для наивных выпускников. Также есть много каналов и пабликов с продавцами «хороших результатов по ЕГЭ».

При этом, как отметили в Рособрнадзоре, реальных утечек ответов пока не обнаружено. «Это говорит о том, что ответов на ЕГЭ в интернете вы не найдете!» — подчеркивается в сообщении.

Роскачество советует выпускникам, желающим получить высокий балл, лучше готовиться к экзаменам и надеяться на свои силы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минпросвещения разработало новый порядок выдачи школьных аттестатов

— В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

— В Роспотребнадзоре заявили о невозможности сдачи ЕГЭ дистанционно