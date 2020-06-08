В Подмосковье за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19

Из медучреждений Московской области за последние сутки было выписано рекордное число пациентов, которые переболели коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Подмосковье.

По данным оперштаба, в регионе еще 569 человек прошли лечение от коронавируса.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — указано в сообщении.

Всего в регионе врачи вылечили от COVID-19 более 12 тысяч пациентов.

По последним данным, всего России выявлено 467 тыс. случаев коронавируса, вылечились свыше 226 тыс. пациентов, скончались 5 859 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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