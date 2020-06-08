Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса

Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников «Работа.ру».

«20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период», — говорится в исследовании.

По информации сервиса, 30% россиян из-за пандемии отказались от поездок за рубеж, а 25% — от поездок по РФ.

Среди причин отмены отпуска пользователи чаще всего указывали «падение доходов».

В целом, по результатам исследования, коронавирус повлиял на отпускные планы 62% респондентов. Остальные заявили, что планы на проведение отпуска у них не изменились.

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