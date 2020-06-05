В Ростехнадзоре назвали возможную причину ЧП в Норильске

В Ростехнадзоре допустили, что причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которой произошел разлив нефтепродуктов, могла быть изношенность оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

«Возможно, да. Ведь сооружения эксплуатируются с 1985 года», — ответили в Ростехнадзоре на вопрос журналиста агентства о том, могла ли авария случиться из-за изношенного оборудования и отсутствия автоматизированных систем безопасности на объекте.

В ведомстве отметили, что окончательная причина ЧП на ТЭЦ-3 будет установлена только после проведения всестороннего технического расследования.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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