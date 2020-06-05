Школьницу ударило током во время съемки селфи

В Магнитогорске был госпитализирован подросток после того, как его ударило током при попытке сделать селфи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СКРФ.

По предварительным данным, 14-летняя школьница хотела сделать фото на территории парка отправления. Она поднялась на крышу вагона-цистерны, которая находилась под контактным проводом.

При попытке сделать селфи девушка получила удар током. Она была доставлена в больницу с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги.

В настоящее время следственными органами проводится процессуальная проверка по факту травмирования током высокого напряжения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.