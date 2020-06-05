В Москве в пятницу ожидается дождь и до +21°С

В Москве в пятницу, 6 июня, ожидается до +21°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +19 до +21°C. Ожидается облачность с прояснениями и дождь, местами сильный. В некоторых районах столицы возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью температура опустится до +10...+12°C. Сохранится облачность с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер южный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, ночью – 744.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.