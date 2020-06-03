Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга. Об этом сообщает СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, 29 мая в одной из частных клиник на Васильевском острове женщине 1958 года рождения незаконно провели пластическую операцию при отсутствии необходимого оснащения и условий. Отмечается, что у клиники не было лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия».

31 мая у женщины ухудшилось самочувствие, она была госпитализирована в государственную больницу, где скончалась на следующий день.

«По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают лицо, виновное в совершении преступления.

Расследование продолжается.

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