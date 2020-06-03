Белый дом не отрицает, что расизм в США не изжит

Белый дом не спорит с тем, что системный расизм в Соединенных Штатах до сих пор не изжит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего советника президента Соединенных Штатов Келлиэнн Конуэй.

«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране. В этом, мне кажется, нет сомнений», — сказала Конуэй, отметив, что глава государства Дональд Трамп «без устали работает» над искоренением данной проблемы.

Она решительно осудила действия стражей порядка в ходе инцидента в Миннеаполисе, назвав произошедшее «убийством Джорджа Флойда».

Данное заявление появилось на фоне волны массовых беспорядков в стране, вызванных новыми случаями непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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