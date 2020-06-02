Из-за превышения нормы осадков Москва-река вышла из берегов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Москва-река вышла из берегов на фоне превышения нормы выпадения осадков в конце мая — начале июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУП «Мосводосток».
В предприятии уточнили, что в период с 29 по 30 мая количество выпавших осадков превысило норму в три раза и составило 159,9 мм, что привело к частичному выходу реки из берегов.
В ведомстве добавили, что на данный момент Москва-река вернулась в свое естественное русло. ГУП «Мосводосток» провел обследование, в результате которого было установлено, что уровень воды упал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число подтопленных участков в Подмосковье сократилось