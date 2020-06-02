Комендантский час продлят в Нью-Йорке до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял решение о продлении режима комендантского часа в городе до конца недели. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которого ведется в его Twitter.

Соответствующее решение градоначальник принял на фоне продолжающихся в городе беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Он подчеркнул, что власти города намерены принять меры для обеспечения мира и порядка в городе в течение недели.

«Этот комендантский час продлится до конца недели», — подчеркнул де Блазио.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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