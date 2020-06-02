Волонтеров смогут награждать знаком отличия «За благодеяние»

Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает возможность награждать волонтеров знаками отличия «За благодеяние». Соответствующий документ был опубликован 2 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящем указе отмечается, что эту государственную награду можно получить «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

Ранее стало известно, что волонтеры и соцработники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии коронавируса, получат специальные выплаты.

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