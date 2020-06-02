Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Следственному комитету России разрешили возбудить дела против двух действующих судей и четверых судей в отставке, следует из данных коллегии.
В частности, фигурантами уголовных дел становятся сотрудники судов Москвы и Московской области, а также Новосибирской, Оренбургской, Смоленской и Воронежской областей.
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