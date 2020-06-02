Песков заявил о неактуальности темы полицейского произвола для России

Тема полицейского произвола не имеет отношения к повестке дня в России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Не соглашусь, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла в США, имеют отношение в нашей повестке дня», – отметил Песков.

Он добавил, что в России, «слава богу», не происходит того, что происходит в Соединенных Штатах.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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