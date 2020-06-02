В Минпросвещения рассказали об условиях проведения очных выпускных

Школьные выпускные в очном формате смогут пройти лишь в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация, заявили в Министерстве просвещения России. Об этом сообщает ТАСС.

Формат проведения выпускных зависит от решения властей региона и ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения допускает возможность проведения школьных выпускных в очном формате.

По последней информации, в России выявлен 423 741 случай COVID-19, в том числе 5 037 летальных исходов. Всего выздоровели 186 985 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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