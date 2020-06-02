В России провели больше 11 млн тестов на коронавирус

В российских лабораториях провели больше 11 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «стопкоронавирус.рф».

Так, за последние сутки было проведено 228,5 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 304 657 человек.

По данным на 1 июня в России выявили 414 878 случаев коронавируса, 175 877 пациентов выздоровели, 4 855 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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