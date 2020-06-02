Внедорожник наехал на полицейских во время протестов в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк в городе Баффало внедорожник наехал на толпу сотрудников полиции. Об этом сообщает New York Post.

Происшествие произошло вечером 1 июня во время протестов.

Один из очевидцев снял видео случившегося. На кадрах видно, как разбегается толпа людей перед внедорожником, он проезжает дальше, в сторону машины стреляют.

В результате инцидента пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

По словам главы исполнительной власти округа Эри Марка Полонцарца, водитель внедорожника и его пассажиры были задержаны и арестованы.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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