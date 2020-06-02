Песков не стал давать ответ, как пройдет День России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать ответа, как пройдет День России 12 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».
В этот день уже много лет российский президент Владимир Путин вручает государственные премии в Большом Кремлевском дворце и дает большой прием на Ивановской площади.
«Своевременно сообщим», — сказал пресс-секретарь.
До этого стало известно, как пройдет парад Победы 24 июня.
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