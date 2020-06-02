Брат Флойда в маске с лицом брата призвал американцев к миру

Брат умершего из-за действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда Терренс пришел на место смерти родственника, почтил его память и сделал заявление. Об этом сообщает NBC Chicago.

Терренс Флойд надел маску с изображением лица брата почтил его память минутой молчания у установленного людьми памятника из цветов. После этого он обратился к толпе через мегафон.

«Я понимаю, что вы все расстроены. Но я сомневаюсь, что вы наполовину так же расстроены, как и я <...> Я знаю, что брат не хотел бы, чтобы вы все это делали. Пожалуйста, будьте мирнее», — сказал Терренс Флойд.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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