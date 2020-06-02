Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты

В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.

Замглавы ведомства Виктор Фисенко уверил, что в регионах нет дефицита средств индивидуальной защиты, а фиксируется, наоборот, рост запасов.

«По данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», — цитирует его РИА «Новости».

Фисенко рассказал, что с 17 апреля по 31 мая количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло в России в 3,5 раза, одноразовых респираторов в 5,4 раза, очков в 7,9 раза. Также количество одноразовых защитных костюмов увеличилось в 14,7 раз, а одноразовых защитных медицинских масок – с 49,8 до 105,1 миллионов штук, то есть в 2,1 раза.

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 035, всего — свыше 414 тысяч. С начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 175 877 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 855.

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