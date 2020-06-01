Посольство РФ призывает россиян в США избегать скоплений протестующих

Посольство России в США призывает россиян, находящихся в Соединенных Штатах, избегать мест скопления протестующих. Об этом сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.

Кроме того, посольство рекомендует гражданам России выполнять предписания американских властей и отказаться от посещения городов, охваченных массовыми беспорядками.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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