Российский журналист рассказал о самочувствии после нападения в Миннеаполисе

Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев рассказал о своем состоянии после нападения полиции в Миннеаполисе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тургиева, он чувствует себя хорошо, жжение от распыленного в глаза перцового спрея уже прошло. Зрение не пострадало, подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста. Нападению подверглись четыре журналиста телеканала VICE и корреспондент РИА «Новости».

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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