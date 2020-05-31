В Кремле надеются на отмену введенных в России мер к Параду Победы

В Кремле рассчитывают, что к 24 июня, когда состоится Парад Победы, меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на Параде Победы будут присутствовать гости, включая глав зарубежных стран.

«Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить», — сказал Песков, выразив надежду на то, что ко времени парада от ограничительного режима практически ничего не останется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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