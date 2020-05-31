В метро Москвы задержан мужчина, угрожавший пассажирам ножом и пистолетом
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Сотрудники полиции задержали в столичном метро мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она рассказала, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне неадекватный мужчина, по словам очевидцев, использовал нецензурную лексику в адрес пассажиров и угрожал им ножом и пистолетом.
Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Московской области.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемый арестован.