В метро Москвы задержан мужчина, угрожавший пассажирам ножом и пистолетом

Сотрудники полиции задержали в столичном метро мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне неадекватный мужчина, по словам очевидцев, использовал нецензурную лексику в адрес пассажиров и угрожал им ножом и пистолетом.

Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Московской области.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемый арестован.