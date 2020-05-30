Мэр Портленда ввел режим ЧП в городе из-за массовых беспорядков

Мэр Портленда (штата Орегон, США) Тед Уилер в субботу, 30 мая, объявил о введении режима чрезвычайного положения в городе из-за массовых беспорядков, охвативших США после гибели жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно до 6.00 утра сегодня. Он возобновится с 20.00 субботы (30 мая) вечера и до 6.00 утра воскресенья (31 мая)», — написал Уилер.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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