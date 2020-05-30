Май в Москве может стать самым дождливым за последние 200 лет

Май в Москве может оказаться самым дождливым за последние почти 200 лет. Об этом сообщают синоптики центра «Фобос».

Метеорологи напоминают, что в воскресенье, 31 мая, на столицу обрушится колоссальное количество осадков.

«По самому оптимистичному сценарию это будет не меньше 44 мм, по худшему варианту развития атмосферных процессов на город может пролиться до 69 мм осадков, что эквивалентно месячной норме», — говорится в сообщении.

Учитывая все выпавшие за месяц осадки – 103 мм, которые равняются двум месячным нормам, а также прогнозируемые – 44-69 мм, вероятно, будет побит рекорд самого дождливого за всю историю метеонаблюдения мая 1821 года. Тогда выпало 140 мм осадков.

Так, май в этом году может стать самым дождливым за последние 199 лет.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу в столице выпало 120% месячной нормы осадков.

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