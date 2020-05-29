Экс-полицейскому предъявили обвинения после смерти афроамериканца Джорджа Флойда

В США бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса Дереку Шовену предъявлено обвинение в убийстве после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, прокурор местного округа Хеннепин Майк Фримэн отметил, что действия Шовена были квалифицированы как убийство третьей степени, то есть убийство по неосторожности.

Кроме того, экс-полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Прокурор добавил, что в отношении трех других сотрудников правоохранительных органов, которые также присутствовали на месте преступления, проводится проверка.

Фримэн подчеркнул, что обвинение было вынесено в короткий срок, поскольку стандартно эта процедура длится несколько месяцев.

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