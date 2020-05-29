Российские дипломаты призвали США тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда
Министерство иностранных дел России обратилось к США с призывом провести тщательное расследование убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником полиции. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве добавили, что Вашингтону необходимо соблюдать международные обязательства.
Кроме того, в министерстве призвали привести закон с опорой на базовые принципы ООН по применению сотрудниками полиции силы и огнестрельного оружия.
«И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда», — подчеркнули в МИДе.
Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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