Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что в некоторых российских регионах в ближайшие два дня ожидаются заморозки, передает ТАСС.

Он сообщил, что они будут наблюдаться в Томской, Иркутской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Тыве, а также на юге Красноярского края.

«Там жара закончилась, и в Томской области прогнозируются заморозки до -3 °С, на Алтае — до -2 °С, в южных районах Красноярского края — до -5 °С», — сказал Вильфанд.

По его словам, в Тыве температура понизится до -7 °С.

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