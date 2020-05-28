Cобянин: в мае статистика по смертности от COVID-19 будет больше

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в мае статистика по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 будет больше.

По его словам, сейчас наблюдается «еще достаточно высокая» смертность от коронавируса, поскольку есть «большой накопленный объем тяжелобольных, за которых борются врачи».

«Смертность в мае будет еще больше. Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться - ее причины, связи COVID с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Это позволяет спасать жизни», — сказал Собянин.

По последним данным, в России выявлено 379 тыс. случаев COVID-19, вылечились 150,9 тыс., скончались 4142 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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