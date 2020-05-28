Академик РАН рассказал о негативных последствиях ношения масок и перчаток

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что длительное ношение масок и перчаток может приводить к бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, длительное время на поверхностях живет не коронавирус, а лишь его геном. Сам вирус довольно быстро становится нежизнеспособен, поэтому ношение индивидуальных средств защиты не имеет смысла, а порой оказывается даже вредным.

«Мы собираем на них все, что можно: и грибки, и бактерии, и аллергены... И тащим это все домой, и точно так же — тащим к лицу», — пояснил он.

Кроме того, длительное ношение перчаток может вызывать дерматиты на коже, а антисептики уничтожают ее полезную микрофлору.

Зверев также добавил, что маски стоит носить лишь в местах скопления народа. Их ношение на улице вредно, поскольку на них быстро скапливаются бактерии и грибы.

По мнению специалистов, введение обязательного ношения масок и перчаток вызовет такие последствия, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические и бактериальные заболевания.

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