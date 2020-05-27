В Красноярске приземлился грузовой самолет, в который попала молния
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В аэропорт Красноярска направлен резервный борт авиакомпании «Волга-Днепр» для осмотра приземлившегося вечером 26 мая грузового самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аэропорт.
«Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания», — рассказали в аэропорту.
Там добавили, что на данный момент летит борт вместе с людьми, которые будут его ремонтировать.
По данным источника в экстренных службах, в грузовой самолет попала молния.
Официальных комментариев от компании пока не поступало.
Во вторник вечером в Красноярском крае наблюдались грозы с сильным ветром.