День Парада Победы могут объявить выходным

24 июня — день, когда в Москве и других городах пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, власти планируют объявить выходным, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

«День проведения парада — 24 июня — планируется объявить выходным», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией.

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.

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