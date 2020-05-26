Мясников назвал преимущества обычного мыла перед антибактериальным

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников посоветовал для повседневного применения использовать обычное, а не антибактериальное мыло. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Он сказал, что в целом врачи не очень хорошо относятся к антибактериальному мылу, потому что оно увеличивает резистентность к убивающим бактерии антибиотикам, то есть повышает к ним устойчивость.

По его словам, антибактериальное мыло необходимо лишь для специфического применения, а для широкого будет достаточно обычного.

Мясников также посоветовал избегать использования кускового мыла в общественных местах, потому что на нем легко передаются микробы от человека к человеку.

В заключении он сказал, что важно правильно и долго мыть руки, очищая промежутки между пальцами и ногти.

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