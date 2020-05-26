Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области
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Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в Волжском районе, в поселке Яицкое. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет. Эвакуации не было.
К ликвидации огня привлечено 47 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и 9 единиц техники.
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