Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в Волжском районе, в поселке Яицкое. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

По данным пресс-службы, погибших и пострадавших нет. Эвакуации не было.

К ликвидации огня привлечено 47 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и 9 единиц техники.

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