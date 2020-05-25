Число случаев COVID-19 в Бразилии перевалило за 360 тыс.
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В Бразилии число выявленных случаев коронавируса нового типа преодолело отметку в 360 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, в Бразилии зафиксировано уже 363 211 случаев заражения COVID-19.
Так, за прошедшие сутки было зарегистрировано 15 813 новых случаев.
При этом общее число смертельных исходов увеличилось до 22 666. Число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 149 911 человек.
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