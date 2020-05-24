Челябинская область переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

Челябинская область приступает к первом этапу снятия ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщил губернатор региона Алексей Тееслер на своей странице в Instagram.

На данный момент регион находится «в зеленой зоне» по числу выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции, наблюдается плавное снижение числа заболевших, отметил Текслер. Он добавил, что власти области пришли к выводу о стабилизации эпидемиологической ситуации.

На первом этапе снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом при соблюдении социальной дистанции, разрешается работа непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом, пояснил глава региона. При этом в области сохраняется обязательный масочный режим и режим повышенной готовности.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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