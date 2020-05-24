Кузбасс продлил режим повышенной готовности
Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
«Режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю», — сказал Цивилев.
Губернатор отметил, что текущая ситуация не позволяет открыть торговые центры, фитнес-клубы и другие объекты. Он уточнил, что все магазины должны наладить соблюдение санитарных норм к этому времени.
В Кемеровской области коронавирусом заразились 418, скончались семь, выздоровели 142 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Частные компании должны оплачивать обсерватор для командированных в Крым
— В России выявлено 8599 новых случаев COVID-19
— В России под наблюдением из-за COVID-19 находятся 282 тысячи человек