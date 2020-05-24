Минобрнауки планирует зачислить абитуриентов в вузы в августе

Министерство образования и науки Российской Федерации планирует зачислить абитуриентов в вузы в августе и начать учебный год вовремя, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра Дмитрия Афанасьева.

«Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график», — сказал Афанасьев.

Отмечается, что вузам планируется выделить дополнительные 30 тысяч бюджетных мест.

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