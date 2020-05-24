Число жертв короанвируса в Бразилии превысило 22 тысячи человек

В Бразилии жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали 965 пациентов. Об этом сообщает Reuters.

Такой показатель стал самым высоким за период выходных дней:диагностические лаборатории работают менее интенсивно. в это время Так общее число летальных исходов в стране возросло до 22 013 умерших.

Кроме того, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией поднялось до 347 398 граждан.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано штатах Амазонас и Пернамбуку, где выявлено более 28,8 тыс. и свыше 26,7 тыс. случаев соответственно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 83,6 тысяч случаев заражения COVID выявлено в Канаде

— Почти 5,4 млн случаев заражения COVID зафиксировано в мире — В Испании за сутки от COVID-19 скончались 48 человек