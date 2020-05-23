Восемь человек погибли при обрушении строительных лесов на юге Китая

Восемь человек погибли и один пострадал при обрушении лесов на строительной площадке рядом с городом Хэюань, расположенном в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на местные власти.

По последней информации, пострадавший получил травмы легкой степени тяжести. Его уже доставили в больницу.

По факту случившегося ведется расследование.

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