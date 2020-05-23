Захватчик отделения банка в Москве задержан

Мужчина, захвативший офис банка в центре Москвы, задержан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам представителя экстренных служб, в настоящее время с захватчиком проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом.

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