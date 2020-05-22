В Зеленодольске при пожаре в больнице погибли два человека
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При пожаре в одной больниц города Зеленодольска в Республике Татарстан погибли два человека, пострадали еще двое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы регионального минздрава.
«По предварительным данным двое погибших», — сообщили в пресс-службе.
По информации ведомства, возгорание на площади в 3 кв. метра произошло в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в 22.15 по местному времени.
В настоящий момент возгорание ликвидировано. Из здания эвакуировали 88 человек. Причины трагедии выясняются.