В Зеленодольске при пожаре в больнице погибли два человека

При пожаре в одной больниц города Зеленодольска в Республике Татарстан погибли два человека, пострадали еще двое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы регионального минздрава.

«По предварительным данным двое погибших», — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, возгорание на площади в 3 кв. метра произошло в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в 22.15 по местному времени.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Из здания эвакуировали 88 человек. Причины трагедии выясняются.