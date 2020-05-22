Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в хищениях при исполнении госконтрактов и создании преступного сообщества, заразился коронавирусом в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его адвоката Виктории Цилюрик.

«Подтверждаю. Зиявуддин почувствовал себя плохо в субботу, 18-19 мая его уже не вывели на ознакомление с материалами дела, я считаю, что причина только одна — заболел», — сказала Цилюрик.

Она пояснила, что ей не известно, как протекает заболевание у Магомедова.

Другой адвокат обвиняемого Александр Гофштейн назвал информацию о заражении Магомедова «слухами», однако отказался подтвердить или опровергнуть их.

Ранее сообщалось, что в обвинение в окончательной редакции было добавлено еще два эпизода мошенничества. Таким образом, братьям Магомедовым вменяется не семь эпизодов, а девять, а ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей, вместо 2,5 млрд.

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