В Москве от коронавируса скончались еще 67 человек
В Москве жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали еще 67 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрештаб.
Общее число летальных исходов в столице, зафиксированных за время пандемии, возросло до 1 934 умерших.
У скончавшихся ранее был подтвержден диагноз пневмония, они также получили положительные результаты анализов на коронавирусную инфекцию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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